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    На Херсонщині корабель залишив без світла два села

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    Лінії електропередач
    Лінії електропередач

    У Білозерському районі судно, яке пропливало по річці Інгулець, пошкодило повітряну лінію електропередач

    У Херсонській області судно, яке рухалося по річці Інгулець, пошкодило повітряну лінію електропередач, що проходить через цю річку, і залишило без електрики жителів сіл Микільське і Дар'ївка Білозерського району.

    Про це Укрінформуповідомили у понеділок, 29 травня, в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.

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    «28 травня у Білозерському районі судно, яке пропливало по річці Інгулець, пошкодило повітряну лінію електропередач 10 кВ, що проходить через річку, між опорами №№74 та 75. В результаті без електроенергії залишились село Микільське і частково - село Дар'ївка», - повідомили в департаменті.

    На відновленні електропостачання знеструмлених сіл працює аварійно-ремонтна бригада «Херсонобленерго».

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