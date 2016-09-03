На Херсонщині оголосили карантин через африканську чуму свиней
- Сьогодні, 18:08
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Через АЧС в селищі на Херсонщині довелося знищити 39 свиней
На території Херсонської області в смт. Іванівка Іванівського району виявлено захворювання свиней на африканську чуму, введені карантинні обмеження, передає прес-служба ДСНС в Херсонській області.
Управлінням Держпродспоживслужби в Іванівському районі зафіксовано падіж десяти голів свиней в приватних господарствах в смт. Іванівка Територію села оголошено неблагополучною щодо африканської чуми свиней та встановлено карантин.
Встановлено епізоотичним осередком особисте підсобне господарство місцевого жителя. Встановлено зону захисту в радіусі
Нагадаємо, у грудні Молдова заборонила ввозити українську свинину через АЧС.
Також повідомлялося, що поголів'я корів в Україні минулого року скоротилось ще на 3%, свиней на 5%.