На Херсонщині оголосили карантин через африканську чуму свиней

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Через АЧС в селищі на Херсонщині довелося знищити 39 свиней

На території Херсонської області в смт. Іванівка Іванівського району виявлено захворювання свиней на африканську чуму, введені карантинні обмеження, передає прес-служба ДСНС в Херсонській області.

Управлінням Держпродспоживслужби в Іванівському районі зафіксовано падіж десяти голів свиней в приватних господарствах в смт. Іванівка Територію села оголошено неблагополучною щодо африканської чуми свиней та встановлено карантин.

Встановлено епізоотичним осередком особисте підсобне господарство місцевого жителя. Встановлено зону захисту в радіусі 6 км . від епізоотичного осередку. Продезинфіковано 500 м2 подвір’я та знищено, шляхом спалювання 39 голів свиней приватного господарства. Проводяться карантинні заходи щодо африканської чуми свиней (АЧС), та заходи щодо діяльності карантинних постів.

Нагадаємо, у грудні Молдова заборонила ввозити українську свинину через АЧС.

Також повідомлялося, що поголів'я корів в Україні минулого року скоротилось ще на 3%, свиней на 5%.