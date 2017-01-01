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    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО

    • Сьогодні, 06:46
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    <span>На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО</span>
    Фото: СБУ
    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО

    Військовослужбовців затримано «на гарячому» під час збуту п’яти гранат РГД

    Співробітники Служби безпеки України спільно с військовою прокуратурою ліквідували канал постачання боєприпасів з районів проведення антитерористичної операції.

    Про це повідомила прес-служба СБУ.

    Двоє військовослужбовців - контрактників однієї з частин Збройних Сил України, що дислокується у Херсонській області налагодили продаж цих боєприпасів цивільним особам.

    Військовослужбовців затримано «на гарячому» під час збуту п’яти гранат РГД, трьох  ручних осколкових гранат Ф-1 та гранатомету РПГ – 22.

    Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

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    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО
    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО
    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО
    На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО


    АТО СБУ
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