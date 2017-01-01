На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО
- Сьогодні, 06:46
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Фото: СБУ
На Херсонщині СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із районів АТО
Військовослужбовців затримано «на гарячому» під час збуту п’яти гранат РГД
Співробітники Служби безпеки України спільно с військовою прокуратурою ліквідували канал постачання боєприпасів з районів проведення антитерористичної операції.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Двоє військовослужбовців - контрактників однієї з частин Збройних Сил України, що дислокується у Херсонській області налагодили продаж цих боєприпасів цивільним особам.
Військовослужбовців затримано «на гарячому» під час збуту п’яти гранат РГД, трьох ручних осколкових гранат Ф-1 та гранатомету РПГ – 22.
Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.