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    На Херсонщині троє чоловіків загинули від отруєння чадним газом

    • 1 Сiчня, 12:42
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    <p>Попередня причина смерті - отруєння чадним газом</p>

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом

    Обставини загибелі людей встановлюють правоохоронні органи

    У суботу, 31 грудня, в селищі Велика Лепетиха (Херсонська область) в одному з житлових будинків було знайдено мертвими трьох чоловіків. Про це повідомляється на сайті регіонального управління ДержНС.

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

    Загиблим було 57, 50 і 43 роки.

    Пожежі в будинку не було. Обставини загибелі людей встановлюють правоохоронні органи.

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