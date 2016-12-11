На Херсонщині троє чоловіків загинули від отруєння чадним газом

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Попередня причина смерті - отруєння чадним газом

Обставини загибелі людей встановлюють правоохоронні органи

У суботу, 31 грудня, в селищі Велика Лепетиха (Херсонська область) в одному з житлових будинків було знайдено мертвими трьох чоловіків. Про це повідомляється на сайті регіонального управління ДержНС.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Загиблим було 57, 50 і 43 роки.

Пожежі в будинку не було. Обставини загибелі людей встановлюють правоохоронні органи.