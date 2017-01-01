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    На Херсонщині у дитсадку отруїлась 21 дитина

    • Сьогодні, 15:16
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    У чотирьох дітей підтвердили діагноз «сальмонельоз»

    До Херсонської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 21 дитину з Голої Пристані.

    Про це повідомила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

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    «Діти почали надходити з четверга. Наразі стан у двох дітей тяжкий, решта у стані середньої тяжкості», – повідомила Тимошенко.

    У чотирьох дітей підтвердили діагноз «сальмонельоз». Також до лікарні госпіталізували п'ятьох дорослих.

    На погане самопочуття, за словами батьків, діти почали скаржились ще з 25 травня. Деяким стало зле через кілька днів. Багатьох нудило та підвищилась температура.

    Що могло стати причиною масового отруєння дітей, нині перевіряють спеціалісти. У дитсадку зібрали проби. Заклад закрили на карантин.

    Нагадаємо, головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області зареєструвало лабораторно підтверджений випадок ботулізму в жінки 1986 року народження.

    Напередодні у Києві заборонили продавати в'ялену рибу через смертельне отруєння.

    Джерело: УНН

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