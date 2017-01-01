На Херсонщині у дитсадку отруїлась 21 дитина
- Сьогодні, 15:16
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У чотирьох дітей підтвердили діагноз «сальмонельоз»
До Херсонської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 21 дитину з Голої Пристані.
Про це повідомила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.
«Діти почали надходити з четверга. Наразі стан у двох дітей тяжкий, решта у стані середньої тяжкості», – повідомила Тимошенко.
У чотирьох дітей підтвердили діагноз «сальмонельоз». Також до лікарні госпіталізували п'ятьох дорослих.
На погане самопочуття, за словами батьків, діти почали скаржились ще з 25 травня. Деяким стало зле через кілька днів. Багатьох нудило та підвищилась температура.
Що могло стати причиною масового отруєння дітей, нині перевіряють спеціалісти. У дитсадку зібрали проби. Заклад закрили на карантин.
Нагадаємо, головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області зареєструвало лабораторно підтверджений випадок ботулізму в жінки 1986 року народження.
Напередодні у Києві заборонили продавати в'ялену рибу через смертельне отруєння.
Джерело: УНН