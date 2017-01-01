На Херсонщині від менінгіту загинула дитина

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Поліція проводить перевірки щодо вини лікарів у смерті немовляти

На Херсонщині 5-ти місячний хлопчик помер від менінгококової інфекції. Напередодні дитину поклали до реанімації. Врятувати хлопчика не вдалось. Проводяться перевірки щодо вини лікарів у смерті немовляти, повідомили у поліції області.

З високою температурою 18 березня немовля відвезли каретою швидкої до Іванівської центральної районної лікарні ввечері. За словами батьків, черговий лікар запевнив, що дитина здорова. Але потім хлопчика госпіталізували у дитяче відділення. Оглянути немовля викликали також педіатра.

Як розповів батько дитини, у немовля була висока температура, змінювався колір шкіри і дитина блювала. Лікарі не могли сказати точний діагноз. Коли стан хлопчика значно погіршився, було вирішено відвести його до Херсона. В Херсонській обласній лікарні встановили діагноз — менінгококова інфекція . Дитину поклали до реанімації. Врятувати хлопчика не вдалось.

«22 березня 2017 року батьки дитини написали заяву до поліції з вимогою притягнути до відповідальності медичних працівників Іванівської районної лікарні за те, що вони не виконали належним чином свої обов’язки. За інформацією від Іванівського відділу поліції, дані відомості були внесені до ЄРДР за ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків). На даний момент проводяться слідчі дії. Після цього будуть назначені усі необхідні експертизи», — зазначили у поліції.

Якість надання медичної допомоги дитині також вивчають у Департаменті охорони здоров’я Херсонської ОДА. Для цього створена спеціальна комісія.