На Херсонщині вогонь забрав життя двох дітей

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ДСНС України

Займання житлового будинку, ймовірно, сталося через дитячі пустощі з вогнем

Сьогодні, 11 січня, об 11:40 загорівся житловий будинок по вулиці Хрещатій у селі Каїрах Херсонської області. На місце пожежі терміново було відправлено чергове пожежно-рятувальне відділення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило одну з кімнат будинку. О 12:14 пожежу було локалізовано, а о 12:45 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинуло двоє дітей: хлопчик 2009 року народження та дівчинка, 2011 року народження. Їхній дідусь (1954 р.н.) отримав незначні опіки й від госпіталізації відмовився. Наймовірніше, що пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. Усі обставини надзвичайної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі в Житомирській області загинули мати із сином.