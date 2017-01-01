  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Херсонщині вогонь забрав життя двох дітей

    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    ДСНС України

    Займання житлового будинку, ймовірно, сталося через дитячі пустощі з вогнем

    Сьогодні, 11 січня, об 11:40 загорівся житловий будинок по вулиці Хрещатій у селі Каїрах Херсонської області. На місце пожежі терміново було відправлено чергове пожежно-рятувальне відділення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило одну з кімнат будинку. О 12:14 пожежу було локалізовано, а о 12:45 – ліквідовано.

     

    Внаслідок пожежі загинуло двоє дітей: хлопчик 2009 року народження та дівчинка, 2011 року народження. Їхній дідусь (1954 р.н.) отримав незначні опіки й від госпіталізації відмовився. Наймовірніше, що пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. Усі обставини надзвичайної пригоди встановлюються.

    Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі в Житомирській області загинули мати із сином

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Херсонщині вогонь забрав життя двох дітей
    На Херсонщині вогонь забрав життя двох дітей
    На Херсонщині вогонь забрав життя двох дітей

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ