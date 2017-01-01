На Херсонщині зафіксували новий спалах африканської чуми свиней

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Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями

Фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували черговий випадок африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській області.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували захворювання і загибель свиней у підсобному господарстві громадянина, який проживає у селі Осокорівка Нововоронцовського району.

Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями. В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомлялося, у 2017 році в Україні вилучено та утилізовано три тисячі свиней, заражених чумою.

Через африканську чуму свиней карантин діє у 49 населених пунктах.

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