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    На Херсонщині зафіксували новий спалах африканської чуми свиней

    • Сьогодні, 15:26
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    Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями

    Фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували черговий випадок африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській області.

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    Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

    Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували захворювання і загибель свиней у підсобному господарстві громадянина, який проживає у селі Осокорівка Нововоронцовського району.

    Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями. В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

    Як повідомлялося, у 2017 році в Україні вилучено та утилізовано три тисячі свиней, заражених чумою.

    Через африканську чуму свиней карантин діє у 49 населених пунктах.

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