На Херсонщині зафіксували новий спалах африканської чуми свиней
- Сьогодні, 15:26
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Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями
Фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували черговий випадок африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській області.
Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували захворювання і загибель свиней у підсобному господарстві громадянина, який проживає у селі Осокорівка Нововоронцовського району.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями. В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Як повідомлялося, у 2017 році в Україні вилучено та утилізовано три тисячі свиней, заражених чумою.
Через африканську чуму свиней карантин діє у 49 населених пунктах.
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