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    На Херсонщині закрито трасу Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

    • Сьогодні, 12:03
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    Трасу закрито на ділянці від 177 по 206 км

    Сьогодні, 6 січня, з 10:00 закрито трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км. Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації з посиланням на Управління цивільного захисту ОДА.

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    Нагадаємо, сьогодні з 8:00 у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов (снігопади, хуртовини пориви вітру 15–22 м/с, різким зниженням температури повітря до -17°С) та з метою недопущення заторів у русі й оперативного розчищення доріг від снігу в Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування.

    У Миколаївській області з 8:00 тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).

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