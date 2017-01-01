На Хмельниччині кримінальний «авторитет» та поліцейський займались рекетом

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Затримання злочинців

Зловмисники вимагали з людей гроші, застосовуючи фізичне насильство

У Хмельницькій області поліцейські затримали членів злочинного угруповання, в яке входили поліцейський і кримінальний «авторитет».

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці виявили, що до злочинної діяльності групи, яка вимагала гроші з підприємців області, причетний один із співробітників поліції столичного регіону. На черговому епізоді рекету фігурантів групи затримали.

«В той час, як співробітники Служби безпеки України займалися хмельницьким злочинним угрупованням, яке контролювалося злочинцем на прізвисько «Гія», оперативники Управління внутрішньої безпеки Національної поліції перевіряли наявну інформацію про протиправну діяльність співробітника поліції Київської області», – йдеться в повідомленні.

Проте з'ясувалося, що в обох випадках діяли «бізнес-партнери»: 29-річний кримінальний «авторитет» і 22-річний сержант поліції пліч-о-пліч вимагали з людей гроші, погрожуючи і застосовуючи фізичне насильство. До складу ОЗУ входили також 25- і 30-річні хмельничани, один з яких тричі судимий за пограбування.

Зловмисники обирали собі жертв серед підприємців міст Шепетівка і Славута, що на Хмельниччині, змушуючи повернути вигадані «борги». При цьому зловмисники силоміць утримували потерпілих, погрожували фізичною розправою, тортурами і відбирали наявні цінності.

Таким чином, рекетири змусили 26-річного жителя Славути в жовтні минулого року віддати їм 5 тисяч гривень. У лютому 2017 учасники злочинної групи звинуватили 24-річного жителя Хмельницького в «заборгованості» їх знайомому 1 тисячі доларів США. Перед чоловіком поставили вимогу: виплачувати борг щотижня по 100-200 доларів США. А потім – змусили його віддати їм ще 4 тисячі гривень, як «пеню» за заборгованість, та нагадали про несплачену тисячу доларів.

Вся група разом з поліцейським відразу після того, як вони отримали зазначені кошти і встигли їх розділити між собою, була затримана в місті Славута під час спільної спецоперації працівників внутрішньої безпеки Національної поліції України, СБУ і прокуратури області.

На момент скоєння злочину поліцейський перебував у додатковій відпустці на період навчальної сесії в одному з вузів Хмельницького. На сьогоднішній день йому слідчими прокуратури оголошено підозру у ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Кримінального «авторитета» та його поплічників, яким інкримінується вчинення розбійних нападів та вимагання, взято під варту строком на 2 місяці. Триває слідство.

До слова, хмельницькі чиновники перерахували 10 мільйонів фірмі-«пустишці» на ремонт доріг.