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    На Хмельниччині мотоцикл врізався в легковик, двоє людей загинули

    • Сьогодні, 22:39
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    Місце ДТП
    Місце ДТП

    Обоє загиблих перебували у мотоциклі

    У місті Старокостянтинів на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули двоє людей.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

    «Водій мотоцикла Suzuki при здійсненні маневру під час об'їзду автомобіля Peugeot Expert не обрав безпечну дистанцію та швидкість і допустив зіткнення мотоцикла з задньою частиною автомобіля. В результаті аварії водій мотоцикла, 1995 р. н., від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди, а його пасажир, 1993 р. н., помер в кареті швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    «Главком» також повідомляв, що 5 травня у Старокостянтинові під час ремонту дороги загинув 56-річний працівник: на ремонтника випадково наїхав вантажний ЗІЛ.

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