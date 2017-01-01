На Хмельниччині мотоцикл врізався в легковик, двоє людей загинули

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Місце ДТП

Обоє загиблих перебували у мотоциклі

У місті Старокостянтинів на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули двоє людей.

Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

«Водій мотоцикла Suzuki при здійсненні маневру під час об'їзду автомобіля Peugeot Expert не обрав безпечну дистанцію та швидкість і допустив зіткнення мотоцикла з задньою частиною автомобіля. В результаті аварії водій мотоцикла, 1995 р. н., від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди, а його пасажир, 1993 р. н., помер в кареті швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

«Главком» також повідомляв, що 5 травня у Старокостянтинові під час ремонту дороги загинув 56-річний працівник: на ремонтника випадково наїхав вантажний ЗІЛ.