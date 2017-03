На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали рекетирів в Славуті під час «вибивання» 1 тис. доларів США з місцевого підприємця

Злочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.

Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час «вибивання» однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

