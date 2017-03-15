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    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів

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    Правоохоронці затримали рекетирів в Славуті під час «вибивання» 1 тис. доларів США з місцевого підприємця

    Злочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

    До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.

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    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів

    Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час «вибивання» однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України.

    Тривають оперативно-слідчі дії.

    На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів

    17:15, 15-03-2017

    Злочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

    До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.

    Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час «вибивання» однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України.

    Тривають оперативно-слідчі дії.

     

    - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2931#sthash.NJ9ugbHS.dpuf
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    СБУ кримінал США гроші пограбування
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