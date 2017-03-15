На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
- Сьогодні, 05:31
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Розсилка
Правоохоронці затримали рекетирів в Славуті під час «вибивання» 1 тис. доларів США з місцевого підприємцяЗлочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.
До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.
Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час «вибивання» однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
На Хмельниччині СБУ затримала банду рекетирів
Злочинну діяльність банди рекетирів, які впродовж тривалого часу погрозами вимагали у людей гроші за надуманими борговими зобов’язаннями, припинила на Хмельниччині Служба безпеки України спільно прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.
До складу угруповання входило четверо зловмисників: кримінальний авторитет з Кавказу, двоє раніше засуджених за пограбування та працівник поліції. Оперативники спецслужби задокументували вісім епізодів їх злочинної діяльності.
Правоохоронці затримали рекетирів в одній з кав’ярень міста Славута під час «вибивання» однієї тисячі доларів США з місцевого підприємця.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.