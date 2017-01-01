На Хмельниччині СБУ затримала на хабарі дорожнього інспектора поліції

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Поліцейський вимагав вісім тисяч гривень від місцевої мешканки за повернення арештованого автомобіля

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі інспектора з дорожнього нагляду одного з райвідділів поліції Хмельниччини.

Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав вісім тисяч гривень від місцевої мешканки за повернення арештованого автомобіля. За цю суму зловмисник також обіцяв не направляти до суду матеріалів про вчинення жінкою адмінпорушення – керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Оперативники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали інспектора у власному автомобілі після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.