На Хмельниччині сільрада замовила за 4,3 млн капремонт будинку культури, не маючи на це грошей

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Вартість ремонту в п’ять разів перевищує загальний обсяг доходів сільського бюджету

Господарський суд Хмельницької області визнав недійсним проведений тендер Новосільської сільської ради на Хмельниччині на капітальний ремонт будівлі місцевого будинку культури загальною вартістю 4 млн. 307 тис. грн. Про це з посиланням на ухвалу суду повідомляє місцеве видання «Незалежний громадський портал».

Відомо, що у серпні 2014 року сільрада визначилася з переможцем торгів. У вересні сторони підписали договір, згідно з яким, будівельна організація до кінця 2015 року повинна виконати усі заплановані роботи.

Як з’ясував суд, сільська рада взяла зобов’язання, тобто розмістила замовлення на укладення договору на виконання робіт протягом бюджетних періодів 2014 – 2015 років, без відповідних встановлених бюджетних призначень і асигнувань на ці роки, що суперечить вимогам статей Бюджетному кодексу. Тобто розіграна на тендері сума у понад п’ять разів перевищує загальний обсяг доходів сільського бюджету.

У результаті сільська рада спромоглася заплатити підприємству лише 659,5 тис. грн. У 2017 році на фінансування капремонту будинку культури з місцевого бюджету виділено 272,1 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», вчора мешканка Хмельниччини намагалась вивезти зброю із зони АТО. Тепер жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.