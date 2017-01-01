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    На Хмельниччині велика аварія: прорвало магістральний газопровід

    • Сьогодні, 11:47
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    Магістральний газопровід
    Магістральний газопровід

    У зв’язку із надзвичайною пригодою перекрито деякі автошляхи

    У Красилівському районі Хмельницької області, неподалік від села Чернелівка, сталася розгерметизація труби магістрального газопроводу. Про це повідомили УНН у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області.

    «Травмованих на місці події немає. Наразі там працюють рятувальники ДСНС і працівники газової служби, які ліквідовують витік газу. На місце виїхала слідчо-оперативна група. У зв’язку з надзвичайною пригодою перекрито деякі автошляхи. Зокрема в напрямку з Чернелівки на с. Заслучне та Красилів, та з с. Кютюрженці в напрямку Чернелівки та Красилова», – зазначили в поліції.

    Нагадаємо, 3 квітня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району (с. Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь).

    Причиною інциденту стало самовільне спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території. Саме там надземно проходить лінія газопостачання.

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