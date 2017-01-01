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    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів

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    Постраждалих внаслідок пожежі немає

    У понеділок, 1 травня, о 23:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення поліетиленових виробів в с.Ружичанка Хмельницького району. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

    До рятувальників телефонували працівники підприємства.

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    «До місця виклику невідкладно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці у складі 5 ланок газодимозахисної служби пожежу площею 350 кв. м локалізували о 23:33, ліквідували - о 23:44», — йдеться у повідомленні.

    До ліквідації пожежі були задіяні 21 працівник особового складу на 5 одиницях пожежної та спеціальної техніки.

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    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів
    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів
    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів
    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів
    На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів

    Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага, а також пізнє повідомлення про загорання.

    Причина пожежі та збитки встановлюються. Нещасних випадків на пожежі не було.

    Координацію дій здійснювала мобільна оперативна група на чолі з заступником начальника Головного управління

     

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