На Хмельниччині вночі горів завод поліетиленових виробів
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Постраждалих внаслідок пожежі немає
У понеділок, 1 травня, о 23:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення поліетиленових виробів в с.Ружичанка Хмельницького району. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
До рятувальників телефонували працівники підприємства.
«До місця виклику невідкладно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці у складі 5 ланок газодимозахисної служби пожежу площею 350 кв. м локалізували о 23:33, ліквідували - о 23:44», — йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі були задіяні 21 працівник особового складу на 5 одиницях пожежної та спеціальної техніки.
Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага, а також пізнє повідомлення про загорання.
Причина пожежі та збитки встановлюються. Нещасних випадків на пожежі не було.
Координацію дій здійснювала мобільна оперативна група на чолі з заступником начальника Головного управління