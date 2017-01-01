На Хмельниччині жінка залишила немовля помирати у сіннику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція чекає на результати розтину тіла дівчинки

Подія сталася в одному із сіл Ізяславського району. 22-річна горе-матір приховувала свою вагітність від рідних, не перебувала на обліку і народжувала вдома самостійно. Після пологів вона замотала дівчинку у ганчірку і залишила у сіннику на морозі. Про це повідомили у прес-службі ГУНПУ у Хмельницькій області.

До Ізяславського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них із матковою кровотечею доставили 22-річну жительку одного із сіл району. Хоч у жінки під час огляду виявили залишки пуповини, факт народження дитини вона категорично заперечувала.

Тоді правоохоронці виїхали за місцем проживання породілі і в сіннику виявили новонароджену дівчинку. На голові в дитини була величезна гематома. Очевидно, вона впала на долівку, адже горе-матір народжувала у звичайному сільському туалеті на вулиці. Також у дівчинки було сильне переохолодження, оскільки вона тривалий час перебувала в неопалюваному підсобному приміщенні замотаною лише в одну ганчірку.

Лікарі всіма можливими способами намагалися врятувати дитину, залучали навіть спеціалістів з обласного центру, але, на жаль, дівчинка померла. Причина смерті — внутрішньочерепна кровотеча внаслідок травми. Як з’ясувалось, дитина народилась 8-місячною. Увесь період вагітності жінка приховувала свій стан від рідних. На обліку в лікарні не перебувала.

Поліція Ізяславського району озвучила попередню причину трагедії. 22-річна мати вирішила позбутися немовляти, бо не хотіла другу дитину, зазначили в райвідділі.

«Мати пояснила, що друга дитина в сім’ї була небажаною. Вона не стала на облік до лікаря, не зізнавалася чоловіку, що вагітна», — зазначив начальник слідства Ізяславського райвідділу поліції Ярослав Лісовик.

Нині жінка перебуває в Ізяславській центральній районній лікарні.

Поліція чекає на результати розтину тіла дівчинки, яка народилася недоношеною.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.