На Хмельниччині зійшов з рейок пасажирський потяг: постраждали діти

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Залізниця

Госпіталізовано четверо дітей і дорослий

Сьогодні, 27 травня, вранці на станції Нігин внаслідок зіткнення з маневровим локомотивом стався схід локомотива і першого вагона пасажирського поїзда 139 Київ - Кам'янець-Подільський. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

За його даними, жертв немає.

«Особлива обставина у тому, що пасажирами… були діти у кількості 104 особи. Лікарями швидкої допомоги шпиталізовано 4 дитини і 1 дорослий. За попередньою інформацією, вони зазнали забоїв», - повідомив Балчук.

Він додав, що організовано вивезення пасажирів автобусами до Кам'янця-Подільського.

На місці події для з’ясування обставин пригоди та організації необхідної допомоги працює комісія у складі представників центрального апарату та регіональної філії «Південно-Західна залізниця».