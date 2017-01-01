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    На Хмельниччині зійшов з рейок пасажирський потяг: постраждали діти

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    Залізниця
    Залізниця

    Госпіталізовано четверо дітей і дорослий

    Сьогодні, 27 травня, вранці на станції Нігин внаслідок зіткнення з маневровим локомотивом стався схід локомотива і першого вагона пасажирського поїзда 139 Київ - Кам'янець-Подільський. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

    За його даними, жертв немає.

    «Особлива обставина у тому, що пасажирами… були діти у кількості 104 особи. Лікарями швидкої допомоги шпиталізовано 4 дитини і 1 дорослий. За попередньою інформацією, вони зазнали забоїв», - повідомив Балчук.

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    Він додав, що організовано вивезення пасажирів автобусами до Кам'янця-Подільського.

    На місці події для з’ясування обставин пригоди та організації необхідної допомоги працює комісія у складі представників центрального апарату та регіональної філії «Південно-Західна залізниця». 

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