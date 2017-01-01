Офіційне відкриття фан-зони «Євробачення» на Хрещатику

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Відкриття офіційної фан-зони «Євробачення-2017»

Територія поділена на декілька окремих зон

На Хрещатику в Києві триває відкриття фан-зони пісенного конкурсу «Євробачення» Eurovision Village. Офіційне відкриття заплановане на 19 годину, зараз тривають останні приготування.

Територія поділена на декілька окремих зон, зокрема, зону сцени та фуд-корт. Як повідомляли раніше, тут плануються концерти за участі конкурсантів цьогорічного «Євробачення» та трансляція самого конкурсу.

Радіо Свобода транслює з місця подій.

Раніше ще одна фан-зона відкрилась на Софійській площі.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.