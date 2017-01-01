На Хрещатику поліція затримала молодика з бойовою гранатою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік намагався пронести гранату на Майдан Незалежності

На Хрещатику, біля рамок із металошукачами, в районі готелю «Дніпро», правоохоронці затримали молодого чоловіка, який мав при собі бойову гранату РГД-5 із запалом. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Біля Європейської площі правоохоронцями було виявлено підозрілого громадянина, котрий намагався втекти, помітивши підозри поліцейських. Під час поверхневого огляду у нього було вилучено бойову гранату РГД-5 із запалом. Громадянина К. 1998 р.н затримано. На місці працюють вибухотехніки та СОГ Нацполіції», – зазначив він.

Шкіряк також додав, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії продовжують працювати в посиленому режимі і вживають всіх необхідних заходів на упередження будь-яких провокацій з боку внутрішніх деструктивних сил, які може бути організовано російськими спецслужбами.