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    На Хрещатику завершилася акція прихильників торгової блокади Донбасу

    • Сьогодні, 23:17
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    Близько 10 учасників акції на Хрещатику з легкими травмами звернулися до медиків

    Масова акція на підтримку блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, яка проходила в центрі Києва завершилася, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Станом на 22:00 протестувальники покинули простір біля стели Незалежності на Майдані Незалежності.

    Розійшлися також ті учасники акції, які раніше закидали камінням і порожніми скляними пляшками, офіс «Альфа-Банку» на Хрещатику.

    Як повідомляє «УНН», близько 10 осіб, які мітингували на Майдані Незалежності, а потім прийшли під стіни банку, звернулися до медиків.

    «До нас звернулися близько 10 осіб. Нічого серйозного - просто газ з балончиків потрапив в очі«, - повідомили медики.

    газ акція
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