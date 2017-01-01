На Хрещатику завершилася акція прихильників торгової блокади Донбасу

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Близько 10 учасників акції на Хрещатику з легкими травмами звернулися до медиків

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Масова акція на підтримку блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, яка проходила в центрі Києва завершилася, повідомляє «Інтерфакс-Україна

Станом на 22:00 протестувальники покинули простір біля стели Незалежності на Майдані Незалежності.

Розійшлися також ті учасники акції, які раніше закидали камінням і порожніми скляними пляшками, офіс «Альфа-Банку» на Хрещатику.

Як повідомляє «УНН», близько 10 осіб, які мітингували на Майдані Незалежності, а потім прийшли під стіни банку, звернулися до медиків.

«До нас звернулися близько 10 осіб. Нічого серйозного - просто газ з балончиків потрапив в очі«, - повідомили медики.