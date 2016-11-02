На «Інтері» паніка: закон про мовні квоти там вважають справжнім армагеддоном

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«Інтер» прогнозує занепад українського телебачення через закон про мовні квоти

Телеканал «Інтер» виступив проти ухвалення закону про мовні квоти на українському телебаченні – керівництво каналу прогнозує занепад телебачення через використання української мови. Про це йдеться у відповіді прес-служби телеканала «Інтер» на запит «Главкома» щодо позиції керівництва ЗМІ з приводу нового законопроекту.

«Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, крім української. І питання не в ставленні до мов – української чи російської. Питання в ставленні до прав людини. Цей закон порушить права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушить права носіїв інших регіональних мов, яких, крім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену обстановку», – йдеться у заяві.

«Інтер» висловив сподівання, що закон не буде остаточно ухвалено. На каналі прогнозують погіршення якості українського телебачення. «Неможливо створити в потрібному обсязі якісний контент українською мовою або в таких самих обсягах зробити якісний дубляж – отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою. Це призведе до падіння телеперегляду українського телебачення: багато глядачів мають можливість альтернативного перегляду каналів, які їх влаштують, через інтернет-платформи і супутник», – зазначається в офіційній заяві.

На «Інтері» також провели паралелі із законом про мовні квоти на радіо. Згідно з позицією каналу, із прийняттям закону якість продукту у радіоефірі значно знизилася. «Ми вже бачимо, до чого призвів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за підсумками серпня 2016 року телеканал «Інтер» посів п'яте місце в рейтингу українських телеканалів. Про це свідчать дані рейтингу Індустріального телевізійного комітету, які з 2014 року готує дослідницька компанія Nielsen.

Абсолютне лідерство «Інтера» в ТВ-просторі тривало до кінця 2012 року. Три роки тому мовник займав перше місце за аудиторією у всіх основних глядацьких груп.

Як повідомлялося, 4 вересня 2016 року у Києві горіла будівля телеканала «Інтер» за адресою вул. Щусева, 26. Безлад під будівлею «Інтера» починався як мирний мітинг ветеранів АТО. У поліції повідомили, що група осіб, приблизно 20 людей, прийшла до будівлі, встановила туристичні намети та принесла шини. Згодом шини підпалили та кинули у будівлю». Внаслідок пожежі в будівлі «Інтера» постраждали люди, було пошкоджено телестудію. Протестувальники вимагали змінити контент каналу та звільнити заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи» Ігоря Шувалова.

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