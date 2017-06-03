На Івано-Франківщині виявили криївку УПА

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Фото: Vikna.if Поки що вдалося розкопати лише вхід у бункер

Дослідники впевнені, що знайшли місце, де стався бій 6 вересня 1945 року

На Івано-Франківщині дослідники стверджують, що розкопали в лісі біля Калуша криївку УПА.

Місцеве видання «Вікна» пише, що місце бункера шукали з минулого року. Кілька тижнів тому дослідники спробували розкопати місце, де міг бути сховок, але робота виявилася марною.

«Це була чи незавершена криївка, чи криївка, яку помітили ще до того, як її накрили. На тому місці ми нічого не знайшли», - розповів учасник розкопок Романа Короля.

Але друга спроба завершилася успіхом. На місці, яке вказав місцевий житель, котрий бачив бункер у дитинстві (його мати була зв'язковою УПА), вдалося знайти патрони до ППШ, гільзи калібру 7,62 мм, цвяхи, дошки.

«Відразу видно, що тут йшов запеклий бій. Хлопці відстрілювалися з бункера, там ми знайшли чимало гільз. Деякі патрони невідстріляні», - заявив Король.

Дослідники впевнені, що знайшли місце, де стався бій 6 вересня 1945 року. Тоді було вбито шістьох бійців УПА.

Речі з криївки планують передати в музей «Калуська в'язниця». Розкопки триватимуть, оскільки поки що вдалося розкопати лише вхід у бункер.