На Камчатці вулкан викинув шестикілометровий стовп попелу

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Вулкан Ключевський

Попільний шлейф поширився на 100 кілометрів

Вулкан Ключевський на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 6 км над рівнем моря.

Про це повідомили в Камчатській філії Геофізичної служби РАН, зазначає «Риа Новости».

«У вівторок вранці за місцевим часом на Ключевскому вулкані стався попільний викид, висота якого становила до шести тисяч метрів над рівнем моря. Попільний шлейф поширився на 100 кілометрів у північно-східному напрямку від вулкана», – розповів представник служби.

Як повідомляється на офіційному сайті Камчатської групи реагування на вулканічні виверження, вулкану встановлений «помаранчевий» код авіаційної небезпеки. Це означає, що Ключевський може представляти небезпеку для місцевих і міжнародних авіаліній, що проходять в районі півострова.

Як відомо, вулкан Ключевський – найвищий діючий вулкан Євразії. Його висота – 4850 метрів. Найближчий населений пункт – селище Ключі – знаходиться в 30 кілометрах від вулкана. Виверження вулкана почалося 3 квітня 2016 року.