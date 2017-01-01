На Камчатці зафіксовано два землетруси

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Сейсмограф

Землетруси сталися в ніч на вівторок за київським часом

На Камчатці у вівторок, 18 квітня, сталося два землетруси магнітудою 4,6 бали.

Про це з посиланням на звіт камчатської філії Геофізичної служби РАН повідомляє РБК.

Зазначається, що один землетрус стався біля східного узбережжя Камчатки, а другий - на півдні півострова. Перший поштовх сейсмологи зареєстрували в 9:38 за місцевим часом (0:38 за київським часом). При цьому вогнище землетрусу залягало на глибині 121 км. Епіцентр поштовху знаходився на суші в 130 км від Петропавловська-Камчатського, повідомив представник РАН.

Другий, за даними фахівців, стався в 11:25 за місцевим часом (2:25 за київським часом). Осередок землетрусу залягав на глибині 46 км. Друга сейсмічна подія, за словами представника РАН, відбулася в затоці Озерній Берингового моря.

«Главком» також повідомляв, що 10 квітня поблизу півострова Камчатка було зафіксовано два землетруси магнітудою 4,0 і 4,8 балів.