На карнавалі у Ріо-де-Жанейро постраждали 20 осіб

Під час ДТП на карнавалі постраждали також журналіісти

Під час ходи школи самби Paraiso da Tuitui на щорічному карнавалі в Ріо-де-Жанейро одна з платформ втратила керування і врізалася в огорожу, в результаті чого постраждали 20 осіб, повідомляє Jornal do Brasil.

Як пише видання, троє осіб перебувають у лікарні.

За інформацією агентства, в платформі був дефект, однак Ліга школи самби, учасники якої танцювали на конструкції, допустила її до участі в карнавалі.

Розслідуванням обставин події зайнялася поліція.

