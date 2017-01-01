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    На карнавалі у Ріо-де-Жанейро постраждали 20 осіб

    • Сьогодні, 18:20
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    Під час ДТП на карнавалі постраждали також журналіісти

    Під час ходи школи самби Paraiso da Tuitui на щорічному карнавалі в Ріо-де-Жанейро одна з платформ втратила керування і врізалася в огорожу, в результаті чого постраждали 20 осіб, повідомляє Jornal do Brasil.

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    Як пише видання, троє осіб перебувають у лікарні.

    За інформацією агентства, в платформі був дефект, однак Ліга школи самби, учасники якої танцювали на конструкції, допустила її до участі в карнавалі.

    Розслідуванням обставин події зайнялася поліція.

    Незважаючи на подію захід було вирішено продовжити.

    Як відомо, у Ріо-де-Жанейро стартував щорічний карнавал.

    Сотні тисяч людей вийшли на вулиці в суботу, 25 лютого. Карнавал триватиме п’ять днів. Очікується, що він принесе дохід місту розміром близько 1 млрд євро. Також, влада міста очікує понад 1 млн туристів.

    Також видання повідомляє, що карнавал повинний був стартувати ще в п’ятницю, однак мер міста заборонив його початок ніби то з релігійних міркувань.

     

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