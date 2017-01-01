На карнавалі у Ріо-де-Жанейро постраждали 20 осіб

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Під час ДТП на карнавалі постраждали також журналіісти

Під час ходи школи самби Paraiso da Tuitui на щорічному карнавалі в Ріо-де-Жанейро одна з платформ втратила керування і врізалася в огорожу, в результаті чого постраждали 20 осіб, повідомляє Jornal do Brasil.

Як пише видання, троє осіб перебувають у лікарні.

За інформацією агентства, в платформі був дефект, однак Ліга школи самби, учасники якої танцювали на конструкції, допустила її до участі в карнавалі.

Розслідуванням обставин події зайнялася поліція.

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ACIDENTE COM CARRO ALEGÓRICO DEIXA FERIDOS NO SAMBÓDROMO DO RIO pic.twitter.com/xVzOmxiZdE — BuscatudoMiracema (@BuscatudoMirace) 27 февраля 2017 г.

Незважаючи на подію захід було вирішено продовжити.

Як відомо, у Ріо-де-Жанейро стартував щорічний карнавал.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці в суботу, 25 лютого. Карнавал триватиме п’ять днів. Очікується, що він принесе дохід місту розміром близько 1 млрд євро. Також, влада міста очікує понад 1 млн туристів.

Також видання повідомляє, що карнавал повинний був стартувати ще в п’ятницю, однак мер міста заборонив його початок ніби то з релігійних міркувань.