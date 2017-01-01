На Київ налетіла хуртовина

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Снігопад

Снігопад у столиці супроводжується сильними поривами вітру

У Києві розпочався сильний снігопад, який супроводжується поривами вітру.

Видимість на дорогах сильно знизилася, через що на автомобільних шляхах утворюються затори.

Як повідомляв Гідрометеорологічний центр, 25 січня в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -3...-5 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, удень 0...-6 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг, температура повітря вночі -8...-13 градусів, удень -3...-8 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...-8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-7 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень 1...-5 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-6 градусів.