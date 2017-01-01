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    На Київщині близько ста людей перекрили рух на залізниці

    • Сьогодні, 09:27
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    Електропотяг Укрзалізниці
    Електропотяг Укрзалізниці

    Люди вимагають збільшили кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ

    Близько ста людей перекрили рух на залізниці у Баришівському районі на Київщині з вимогою збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина в Київ. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

    «Перекрили рух спочатку 20 чоловік, це місцеві мешканці з Баришівського району, а потім уже до них долучились інші, зараз там близько ста чоловік», - сказав він.

    Зі слів Жуковича, зараз на місці працює слідчо-оперативна група і документує факт.

    «Ми проводимо перемовини із цими протестувальниками, які висувають вимоги, щоб збільшили кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Вже повідомили «Укрзалізницю», керівників, а також Південно-Західну залізницю, керівників, щоб вони туди виїхали і з ними продовжили перемовини», - додав речник поліції Київщини.

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