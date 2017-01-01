На Київщині чиновник Держгеокадастру погорів на хабарі

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Хабар

Посадовець отримав хабар за зміну цільового призначення 35 земельних ділянок

На Київщині співробітники військової прокуратури і поліції затримали головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру під час одержання хабара.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

«Вказаний посадовець отримав «винагороду» в розмірі 200 тис. грн за зміну цільового призначення 35 земельних ділянок у передмісті Києва», - йдеться в повідомленні.

Наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі поєднане з вимаганням), та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, зазначили в ГПУ.

«Главком» також повідомляв, що у вівторок на Закарпатті затримали на хабарі мера Чопа, архітектора міста та місцевого депутата.