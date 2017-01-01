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    На Київщині намагалися привласнити 6,5 га землі санаторію «Феофанія»

    • Сьогодні, 14:15
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    Озера Феофанії
    Озера Феофанії

    Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт

    Служба безпеки України спільно з поліцією запобігла незаконному відчуженню з державної власності понад 6,5 га земельних ділянок оздоровчо-лікувального комплексу санаторного типу «Ясний» ДП ЛПК «Феофанія» НАН України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Посадовці Козинської селищної ради, використовуючи підроблені документи, без погодження з НАН України надали дозвіл на відчуження цих ділянок у приватну власність», - йдеться в повідомленні.

    На підставі інформації СБУ Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт.

    На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

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