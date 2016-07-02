На Київщині підліток затримав поліцейського, який хотів його зґвалтувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Старшому сержанту поліції висунуто звинувачення в підозрі розбещення неповнолітніх

У Київській області був затриманий старший сержант поліції в підозрі розбещення неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що правоохоронець, створивши сторінку в соціальній мережі від імені дівчини, почав листуватися з 15-ти річним хлопцем, надсилаючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту.

У подальшому, правоохоронець домовився про зустріч із неповнолітнім для задоволення своєї статевої пристрасті неприроднім шляхом.

Неповнолітній хлопець прийшов на зустріч разом зі своїм другом, хлопці затримали правоохоронця та викликали поліцію.

Наразі старшому сержанту поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.



