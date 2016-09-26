На Київщині поліцейські збили велосипедиста під час гонитви за злочинцями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велосипедиста можуть зобов’язати лагодити поліцейську автівку за власний кошт

На Київщині поліцейські під час операції «перехоплення» на великій швидкості збили велосипедиста, що їхав у магазин.

Відео моторошної ДТП з’явилося в мережі завдяки свідкам з відеореєстратором. 68-річний Анатолій по хліб під’їхав на капоті поліцейських, йдеться у сюжеті ТСН.

Поліція поспішала на перехоплення особливо небезпечних злочинців, які вчинили вбивство. Їхні колеги таки впіймали тих, за кими гналися. За іронією долі один зі злочинців перебуває в цій самій лікарні, що і велосипедист. На зв’язок оперативники не вийшли, кажуть, адвокати заборонили спілкуватися з пресою. Втім хлопці ходили, провідували постраждалого і носили йому ліки. В селі подейкують, навіть велосипед обіцяли новий купити.

Однак цим справу не закриєш. Прокуратура розслідуватиме інцидент, попри те, що дідусь з хлопцями не позивається. Провину можуть покласти й на самого велосипедиста. На відео видно, як він чомусь перетинає всю дорогу, порушуючи правила. Це йому загрожує тим, що можуть зобов’язати лагодити поліцейську автівку за власний кошт. Однак і поліцейські чомусь не змогли уникнути зіткнення, хоча чоловік їхав перед ними доволі довго. Якщо буде провина поліції – їм можуть загрожувати реальні строки.

На алкоголь перевірені і копи і велосипедист – усі чисті. Анатолія доправлять в обласну лікарню на операцію ноги.