  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Київщині помер відомий диригент Зюзькін

    • 28 Грудня, 22:00
    • Розсилка

    Артист помер через невиліковну хворобу

    У Київській області 28 грудня помер заслужений артист України, диригент Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського Олександр Зюзькін.

    Про це повідомляється на сторінці Великоолександрівської сільської ради в facebook.

    «Сьогодні, щойно, перестало битися серце Олександра Дмитровича Зюзькіна — Народного артиста України, засновника, незмінного художнього керівника та диригента Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського, почесного громадянина Бориспільського району, директора Великоолександрівської школи мистецтв та ремесел», — йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що артист помер через невиліковну хворобу.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ