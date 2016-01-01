На Київщині помер відомий диригент Зюзькін
- 28 Грудня, 22:00
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Артист помер через невиліковну хворобуУ Київській області 28 грудня помер заслужений артист України, диригент Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського Олександр Зюзькін.
Про це повідомляється на сторінці Великоолександрівської сільської ради в facebook.
«Сьогодні, щойно, перестало битися серце Олександра Дмитровича Зюзькіна — Народного артиста України, засновника, незмінного художнього керівника та диригента Народної хорової академічної капели імені Павла Чубинського, почесного громадянина Бориспільського району, директора Великоолександрівської школи мистецтв та ремесел», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що артист помер через невиліковну хворобу.