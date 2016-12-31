На Київщині правоохоронці впіймали вбивцю пенсіонерки

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Чоловік ударив 90-річну жінку кулаком по голові

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вбив літню жінку, повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що 32-річний неодноразово судимий чоловік, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у с. Вороньків Бориспільського району, під час сварки з 90-річною жінкою завдав останній удару кулаком по голові, після чого потерпіла впала на підлогу. Після цього зловмисник почав душити жінку, доки вона не перестала подавати ознаки життя, та затягнув тіло померлої до криниці.

Внаслідок проведених першочергових слідчих дій, у порядку ст. 208 КПК України, зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.