На Київщині рятувальники витягли тіло людини із колодязя

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Потопельником виявився місцевий житель 1937 року народження

Сьогодні,20 лютого, о 09:45 до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району надійшло повідомлення про те, що в колодязі питної води загального користування в селі Аркадіївка по вулиці Молодіжна знаходиться людина, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події направили черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальників о 10:03 було встановлено, що в колодязі глибиною близько восьми метрів, в воді, знаходиться тіло людини без ознак життя.

Силами особового складу тіло було піднято на поверхню та передано працівникам поліції для проведення слідчих дій. Обставини трагедії на даний час не з’ясовуються.

Нагадаємо, влітку на Київщині стався схожий інцидент, тоді рятувальники витягли із колодязя пенсіонера, але чоловік був живим, хоча і зазнав травм.