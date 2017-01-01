На Київщині СБУ накрила нарколабораторію

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Вилучені психотропи та прекурсори

СБУ перекрила канал контрабанди з Росії прекурсорів для виготовлення амфетаміну

Співробітники Служби безпеки України перекрили на Київщині канал контрабанди з Російської Федерації прекурсорів для виготовлення амфетаміну та припинили діяльність нарколабораторії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організували канал троє українських громадян та росіянин. Останній завозив прекурсори до України автомобілем. Для переробки сировини в амфетамін зловмисники обладнали нарколабораторію у приватному будинку одного з них у Києво-Святошинському районі.

За інформацією спецслужби, щомісяця наркоділки виготовляли понад півтора кілограми психотропів та збували їх через так звані «закладки» наркозалежним столичного регіону. Гроші від «клієнтів» надходили на банківську картку.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників у Бориспільському та Києво-Святошинському районах оперативники СБУ вилучили шістдесят грамів готового амфетаміну, сорок шість кілограмів прекурсора фенілнітропропена та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилученого психотропу та прекурсорів складає 350 тисяч гривень.

У ділків також виявлено 95 тисяч російських рублів для закупки сировини та 40 тисяч гривень від реалізації амфетаміну.