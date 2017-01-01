На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника слідчого відділення поліції

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Майор поліції вимагав 30 тис грн від місцевого мешканця за не притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство

Заступника начальника слідчого відділення одного з районних управлінь поліції Київської області затримала під час отримання хабара Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Майор поліції вимагав тридцять тисяч гривень від місцевого мешканця за не притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому автомобілі після отримання усієї суми хабара.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Триває слідство.