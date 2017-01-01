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    На Київщині школярка вистрибнула з балкону багатоповерхівки

    • Сьогодні, 05:37
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    Перед останнім кроком дівчинка написала батькам записку, у якій попросила нікого не звинувачувати у її смерті

    Жахлива і безглузда смерть чотирнадцятирічної школярки сколихнула містечко Українка, що на Обухівщині.

    Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції Київської області, дівчина вистрибнула з балкона шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула.

    Перед останнім кроком школярка написала батькам записку, у якій попросила нікого не звинувачувати у її смерті. Причин, які спровокували таке рішення, вона не озвучила.

    У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що загибла мешкала з батьком і матір'ю в селі Трипілля, а навчалася в одній зі шкіл Українки.

    Зараз слідчі опитують рідних та знайомих покійної в надії встановити мотиви самогубства. За фактом порушене кримінальне провадження.

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