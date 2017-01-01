На Київщині сільського голову схопили на хабарі у 250 тисяч євро

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Кошти посадовець вимагав за сприяння в отриманні 4 гектарів земельної ділянки

Київська прокуратура разом із СБУ затримали Мартусівського сільського голову під час отримання 250 тисяч євро хабара.

Про це пише Генпрокурор Юрій Луценко.

«Столична прокуратура спільно з К СБУ затримали на гарячому Мартусівського сільського голову (Бориспільська районна Київської в області) при отриманні 250 тис євро», - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор зазначив, що ці кошти посадовець вимагав за сприяння в отриманні 4 гектарів земельної ділянки.



