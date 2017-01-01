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    На Київщині у військовій частині застрелили бійця

    • Сьогодні, 11:28
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    Деталі загибелі військового не уточнюються

    У понеділок, 17 квітня, один з військовослужбовців військової частини Васильківського гарнізону загинув від вогнепального поранення під час виконання службових обов'язків.

    Про це в себе на сторінці у Facebook повідомляє Повітряне командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України.

    Деталі загибелі військового не уточнюються. Зазначається, що інцидент стався о 17:00.

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    Зазначається, що за наказом командира Повітряного командування «Центр» проводиться службове розслідування.

    Також на місці пригоди працює комісія у складі представників Національної поліції, Військової прокуратури, Військової служби правопорядку та офіцерів Управління повітряного командування «Центр» ПС України.

     

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