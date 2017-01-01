На Київщині вбили екс-голову сільради. В Асоціації фермерів вбачають зв'язок із «земельними війнами»

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Крім грошей і цінних речей, вбивці забрали мисливську рушницю з дому загиблого

Дружина фермера перебуває в реанімації

В селі Гребінки на Київщині сталося жорстоке вбивство. За інформацією редакції «Щит і меч України» і «КНК медіа», 23 березня о 20:15, в будинок місцевого жителя Ігоря Павловича Майко, за адресою вул. Урожайна 33, увірвалися п'ятеро невідомих в масках. Як зафіксували камери спостереження, встановлені на будинку, вбивці знаходилися в будинку не більше 14 хвилин.

В результаті розбійного нападу був жорстоко побитий Ігор Майко і його дружина Галина. Як повідомлялося, злочинці били Ігоря «залізними прутами» схожими на лом.

Ігор Майко від отриманих травм помер на місці. Його дружина Галина, співробітник пенсійного фонду Васильківського району, з важкими травмами знаходиться в лікарні Білої церкви.

Сусіди добре відгукуються про Ігоря Павловича і його сім'ю, і дивуються, хто міг так жорстоко розправитися з їх сусідом.

Відомо, що раніше Ігор Майко працював керівником «Досвідченого господарства «Саливінківське» «Інституту цукрових буряків», був головою Дослідницької сільської ради.

Поліція поки від коментарів утримується.

Відомо, що крім грошей і цінних речей, вбивці забрали мисливську рушницю з дому загиблого.

В Асоціації фермерів і приватних землевласників вважають, що вбивство пов'язане з «земельними війнами».