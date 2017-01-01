На Київщині вилучили особливо небезпечні наркотики

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Поліцейські вилучили більше 200 пігулок особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА»

Працівники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України провели санкціонований обшук у гаражному приміщенні, яке знаходилось у користуванні двох мешканців міста Біла Церква Київської області.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, з приміщення поліцейські вилучили велику кількість наркотичних та психотропних речовин, а також зброю.

«Під час проведення обшуку поліцейські вилучили більше 200 пігулок особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА», 250 грамів особливо небезпечної психотропної речовини «амфетамін», 100 грамів «канабісу» та більше десяти літрів прекурсорів. Крім того, у приміщенні виявили два пістолети калібру 5,6 мм та два пристрої для відстрілу набоїв з гумовими кулями, які також були вилучені», - йдеться у повідомленні.

Виявлені предмети та речовини направлені на проведення судово-хімічних та балістичних експертиз. Триває досудове розслідування.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Обох чоловіків затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.