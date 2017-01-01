На Київщині затримали чоловіка, якого розшукувала військова прокуратура (фото)

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Автомобіль розшукуваного жителя Кропивницького

Поліція затримала чоловіка на 82-му км автодороги Київ – Знам’янка

У понеділок, 20 березня, близько другої години дня під час несення служби на стаціонарному посту поліції «Кагарлик» правоохоронці зупинили автомобіль «Хонда Акорд».

Як повідомляє Управління превентивної діяльності поліції Київської області, під час перевірки за інформаційно-пошуковими системами було встановлено, що водій іномарки, 39-річний житель м. Кропивницький, розшукується Головною військовою прокуратурою.

На місце пригоди викликано слідчо-оперативну групу Кагарлицького відділу поліції.

Факт події внесено до Єдиного обліку. Триває перевірка.