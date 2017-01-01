На Київщину насувається гроза

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Гроза

Рятувальники попереджають про грозу в Київській області

У Київській області у найближчі години і до кінця доби очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на Укргідрометцентр.

«За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 травня по Київській області гроза», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, вночі 17 травня на Чернігівщині та Сумщині, 18-19 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.

Як повідомлялося, у середу, 17 травня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі очікується 4-6° тепла, вдень 15-17°.

В Київській області також переважатиме мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17.