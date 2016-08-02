На Кіровоградщині депортували росіянку, яка збирала дані про військових

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Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в АТО

СБУ примусово повернула до Росії громадянку цієї країни, яка перебувала в Кіровоградській області та намагалася отримати інформацію стосовно військовослужбовців однієї з військових частин ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала речник СБ України в Кіровоградській області Марина Яковенко.

Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в антитерористичній операції на сході країни. Співробітники СБУ встановили, що зібрана іноземкою інформація не містила військової або державної таємниці.

Росіянка пояснила правоохоронцям, що збирала інформацію з власної ініціативи, а також зізналася, що виношувала наміри при нагоді використати зібрані відомості для шантажу військовослужбовців та вимагання у них грошей.