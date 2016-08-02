  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Кіровоградщині депортували росіянку, яка збирала дані про військових

    • Сьогодні, 02:24
    • Розсилка

    Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в АТО

    СБУ примусово повернула до Росії громадянку цієї країни, яка перебувала в Кіровоградській області та намагалася отримати інформацію стосовно військовослужбовців однієї з військових частин ЗСУ.

    Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала речник СБ України в Кіровоградській області Марина Яковенко.

    Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в антитерористичній операції на сході країни. Співробітники СБУ встановили, що зібрана іноземкою інформація не містила військової або державної таємниці.

    Росіянка пояснила правоохоронцям, що збирала інформацію з власної ініціативи, а також зізналася, що виношувала наміри при нагоді використати зібрані відомості для шантажу військовослужбовців та вимагання у них грошей. 

    Читайте також
    Росія АТО СБУ ЗСУ військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ