На Кіровоградщині депортували росіянку, яка збирала дані про військових
- Сьогодні, 02:24
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Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в АТО
СБУ примусово повернула до Росії громадянку цієї країни, яка перебувала в Кіровоградській області та намагалася отримати інформацію стосовно військовослужбовців однієї з військових частин ЗСУ.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала речник СБ України в Кіровоградській області Марина Яковенко.
Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в антитерористичній операції на сході країни. Співробітники СБУ встановили, що зібрана іноземкою інформація не містила військової або державної таємниці.
Росіянка пояснила правоохоронцям, що збирала інформацію з власної ініціативи, а також зізналася, що виношувала наміри при нагоді використати зібрані відомості для шантажу військовослужбовців та вимагання у них грошей.