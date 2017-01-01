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    На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця

    • Сьогодні, 09:15
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    Власник авто отримав тяжкі травми

    Близько п’ятої години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького стався вибух автомобіля, який належить місцевому державному службоцю. За попередньою інформацією, на автомобілі Нива здетонував вибуховий пристрій. Про це поінформували в ГУ НП в області.

    Чоловік отримав тяжкі травми. Обставини з’ясовуються. 

    Поліцейських та лікарів на місце події викликали жителі будинку, які почули шум. За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.

    Унаслідок вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.

    З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи.

    Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські.

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    На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця
    На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця
    На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця
    На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця

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