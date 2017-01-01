На Кіровоградщині підірвали машину держслужбовця
- Сьогодні, 09:15
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Власник авто отримав тяжкі травми
Близько п’ятої години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького стався вибух автомобіля, який належить місцевому державному службоцю. За попередньою інформацією, на автомобілі Нива здетонував вибуховий пристрій. Про це поінформували в ГУ НП в області.
Чоловік отримав тяжкі травми. Обставини з’ясовуються.
Поліцейських та лікарів на місце події викликали жителі будинку, які почули шум. За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.
Унаслідок вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.
З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи.
Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські.