На Кіровоградщині судять маніяка, який вбивав дітей на язичницькі свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влітку минулого року саме обвинувачуваний вбив щонайменше двох дітей

Підозрюваного у ритуальних вбивствах 46-річного Володимира Никитюка судять на Кіровоградщині. За версією слідства, чоловік убивав дітей на язичницькі свята.

Про це повідомляє ТСН.

До зали суду підозрюваного завели під посиленою охороною. Чоловік помітно нервував і постійно ходив у «клітці» для підсудних. Своєї провини він не визнав.

«Ви самі розумієте, що людині, яка не має ні хати, ні родичів, важко дуже підтвердити, де вона була в якийсь момент, коли їй інкримінують дані злочини. Я даних злочинів не вчиняв», – заявив він.

Між тим слідчі доводять, що влітку минулого року саме обвинувачуваний вбив щонайменше двох дітей. Доля ще одного хлопця, 14-річного Іллі Макарова, досі залишається невідомою. Чоловіка упіймали при спробі грабежу. У закинутому будинку, де він жив після дострокового звільнення за законом Савченко, слідчі знайшли речі вбитих і календар з позначками навпроти дат убивств.

«Слідством доведено причетність і вину 46-річного волиняна у вбивстві 13-річного хлопчика та 21-річної дівчини. Крім того, на його рахунку розбійний напад та спроба вбивства ще однієї жінки», – заявила речник обласної прокуратури Оксана Звенигородська.

Психіатри визнали Никитюка осудним і передали справу на судовий розгляд, який, втім, затягується. Під час першого ж засідання підсудний оголосив відвід колегії суддів і прокурору, бо вважає їх заангажованими. Таку поведінку рідні загиблого розцінюють, як знущання над ними.

«Він себе визнає, що він бідний-нещасний. А нам тоді як? 13 років сину. Я його день у день ростила, і просто якийсь чоловік прийшов і його забрав. Він сидіти не хоче – а дитину мені хто поверне? Під нігтями в сина знайшли залишки його шкіри, по ДНК», – обурена мати вбитого Оксана Зайцева.