На Кіровоградщині введено заборону на виїзд усього транспорту

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Снігові замети на дорогах

У зв'язку із очікуванням подальшого погіршення погодних умов заборону на виїзд транспорту введено з 15:00 6 січня

У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов 6 та 7 січня на території Кіровоградської області сьогодні на засіданні обласного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій прийнято рішення про обмеження з 12-ї години руху для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської облдержадміністрації.

У зв'язку з очікуванням подальшого погіршення погодних умов із 15:00 буде введено заборону на виїзд усіх категорій транспортних засобів на автодорогах області державного та місцевого значення.

Нагадаємо, сьогодні з 8:00 у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов (снігопади, хуртовини пориви вітру 15–22 м/с, різким зниженням температури повітря до -17°С) та з метою недопущення заторів у русі й оперативного розчищення доріг від снігу в Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування.

У Миколаївській області з 8:00 тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).