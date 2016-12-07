На конкурс Євробачення-2017 у Києві вже продано 30 тисяч квитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У наявності залишаються ще 21 тисяча китків

Близько 30 тис. квитків на конкурс Євробачення-2017 продані на даний момент, ще близько 21 тис. є у наявності або скоро з'являться у продажу, повідомило агентство «Інтерфак-Україна» с з посиланням на організаторів конкурсу.

«На сьогоднішній день продано близько 30 тис. квитків, близько 19 тис. зроблено для делегацій країн-учасниць конкурсу і ще близько 21 тис. квитків є у продажу або незабаром з'являться», - йдеться зокрема в повідомленні на офіційній сторінці «Євробачення-2017 в Україні» у Facebook.

Організатори нагадали також, що у Києві буде найдовша в історії конкурсу червона доріжка - 265 метрів.

Що стосується низки інших параметрів, то вага сцени на Міжнародному виставковому центрі (МВЦ), де відбудеться захід, становитиме 30 тонн, а трибун - 450 тонн. На трибунах для глядачів передбачено 7 тис. місць, зокрема 50 - для людей з інвалідністю.

«Витрати енергії арени досягають 7 МВт на повній потужності, з них на освітлення - 854 тис. Вт. А 18 генераторів щодня використовують 20 тис. літрів пального», - зазначено в повідомленні.

Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

У конкурсі візьмуть участь 42 країни. Однак від участі в «Євробаченні-2017» відмовилася Росія, одна з найбільших країн Європейської спілки мовників.

Як повідомлялося раніше, скандал спалахнув довкола відмови України дозволити приїхати до Києва російській учасниці Юлії Самойловій, яку українська влада вважає порушницею законодавства за відвідини анексованого Криму.