На конкурс на суддівські посади зареєструвалися 6,5 тис. кандидатів

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У судах першої інстанції наразі 1200 вакантних посад

Для участі в конкурсі на зайняття 1200 вакантних посад у судах першої інстанції зареєструвалися 6500 кандидатів.

Про це повідомив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка під час круглого столу.

За словами посадовця, попередній суддівський резерв себе вичерпав, тому необхідно сформувати новий.

«У судах першої інстанції наразі 1200 вакантних посад. На участь у конкурсі вже зареєструвалися 6 500 кандидатів» , - сказав він.

На переконання Щотки, така велика кількість претендентів свідчить про довіру до ВККСУ.

У свою чергу директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко наголосив на важливості запровадження рівних умов у конкурсі як для помічників суддів, так і юристів без досвіду роботи в судах.

«Конкурсний процес зроблений таким чином, що помічники суддів добігають до фіналу раніше. Спочатку всі переможці конкурсу потрапляють в резерв. Але помічники суддів здають переоцінювання раніше за юристів, тому вони зможуть зайняти по максимуму ті посади, які будуть найперші оголошені до конкурсу. З точки зору того моменту, в якому країна живе зараз, було б справедливо забезпечити бодай рівні умови і для помічників суддів, і для юристів» , - резюмував він.

Джерело: Укрінформ